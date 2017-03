Wayne Shorter et la schizophrénie - 28/03/17

Wayne Shorter et une nouvelle définition par THE RUSSIAN FORTUNE

Dans ce show j’explique ce qui me frappe et les tourments qui m’assiègent. J’élude Dementia Praecox d’Eugène Bleuler en ajoutant une vision de l’être sous une "schizophrénie" qui pourrait enrayer les moeurs, lesquelles sont habilement couvertes et contrôlées par notre société. L’amalgame des possibilités ouvre l’Ouverture au monde et sa liberté. Le monde nous appartient et c’est pour cette raison que nous ne seront jamais des automates. Wayne Shorter joue ci-dessus dans ses morceaux. De Genesis de All seeing eyes en passant par Speak no Evil, Chaos et Schizophrenia, j’ai choisi d’utiliser des morceaux du jazzman pour infiltrer dans l’émission mes préoccupations. Merci pour tout, c’est grâce à vous.