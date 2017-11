cette semaine musicalement : musique allemande

En écho aux rencontres littéraires allemandes proposées par Impressions d’Europe (du 09 au 12 novembre au Grand T.), la programmation musicale décline une certaine idée de la musique allemande avec quelques rediffusions et deux nouvelles programmations.

Jet fm sera présente aux rencontres littéraires allemandes pour deux moments publiques, l’un autour de l’auteur de bande dessinée Jens Harder (vendredi 10 novembre à 16h, diffusion le samedi 11 à 18h), l’autre à propos de la musique allemande du post punk à la chute du mur (samedi 11 novembre à 17h45, diffusion dimanche 12 à 15h). Plus de détails sur l’évènement dans La Quotidienne du lundi 06 novembre (ici)

lundi 06 vers 14h : Karl Haus präsentiert D Wie Deutsch (une suite musicale dont la liste exacte s’est perdue, qui date de 2008, commence par Einstürzende Neubauten, Laub, Can, passe par The Notwist, Nico, Terranova, Kreidler ou Tarwater et s’achève avec Arnold Schönberg)

mardi 07 vers 14h : Berlin, la forme d’une ville, rediffusion d’un musireportentretien réalisé le 07 juillet 2017. (détails ici)

jeudi 09 vers 14h : une programmation musicale de Frédéric Cisnal, en écho à son livre Berlin avant la techno, du post punk à la chute du mur (Le Mot et Le Reste). Détails de la playliste à venir.

Frédéric Cisnal est invité samedi 11 novembre au Grand T pour la discussion Musik und Litteratur.

vendredi 10 vers 14h : une programmation musicale de Eric Deshaye, en écho à ses livres Au-Delà du rock, la vague planante, électronique et expérimentale allemande des années 1970, Can, pop musik, Kraftwerk (Le Mot et Le Reste). Détails de la playlist à venir.

Eric Deshaye est invité samedi 11 novembre au Grand T pour la discussion Musik und Litteratur.

une : ©Jens Harder & Actes Sud/L’An2