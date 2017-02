jeudi 09 février vers 13h15

Ahelldévéhaissachelle par Henri

Brigitte Fontaine & Areski Belkacem / Vous & Nous (Vous & Nous, Saravah 1977)

Anne-Line Drocourt / Mixage Fou 2015, catégorie Stereo

Low + Dirty Three / Invitation Day (In The Fishtank, Konkurent 2001)

Alvin Lucier / I Am Sitting In A Room (Lovely Music, Ltd., 1981)

Nivkh De Shakaline / Duo D’Altérateurs de Voix (Shakaline, Musique Instrumentale et vocale)

Christiane DAMPNE, Conversation Entre Deux Noix (Ousopo.org)

Nana Vasconcelos / Dialogue avec une Poule (compilation Dites 33 volume 1, Saravah 1999)

Rodolphe Alexis / Noms D’Oiseaux (Arte Radio)

Woelv / Deux Coqs (Tout Seul Dans La Forêt En Plein Jour Avez-Vous Peur ?, K Records 2007)

Damien Magnette / 1+2=4 (extrait 1, ACSR)

Dominique A. / Un Ménage (Si Je Connais Harry, Lithium 1993)

Damien Magnette / 1+2=4 (extrait 2, ACSR)

El / Pauvre Connil (Baigneuse, El 2012)

Damien Magnette / 1+2=4 (extrait 3, ACSR)

Stereo Total / L’Amour à 3 (Musique Automatique, Bungalow 2001)

Daniel Martin Borret / Total Vrac

The Recyclers / Deux (Visit, Deux Z 1997)

Jean Renoir / Le Testament du Dr. Cordelier (extrait, 1961)

Serge Gainsbourg / Docteur Jekyll Et Mister Hyde (Initials B.B., Philips 1968)

Interlude : Ping Pong

Safety Scissors vs Kit Clayton / 0-0 0-1 (Ping Pong, Carpark 2002)

Interlude : Roland Garros à la maison, l’été

Pierre Barouh / Le Tennis (Viking Bank, Saravah 1977)

Damien Magnette / Je Suis Frédéric (ACSR)

Blonde Redhead / (I am Taking Out My Eurotrash) I Still Get Rocks Off (compilation Masculin Féminin, 4AD 2016)

Jean-Luc Godard / Masculin Féminin (extrait, 1966)

