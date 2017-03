jeudi 09 mars vers 13h30

Ex-Nantais résidant à Berlin depuis 7 ans, Timothée Demoury développe le projet Brome depuis le mitan des années 2000, chansons en français, musique rock et folk teintée de rythme urbain et de légères couleurs africaines.

Brome sort très bientôt un nouvel album sur le label Arbouse Recordings et Timothée, de passage à Nantes ces temps-ci, vient en faire écouter quelques extraits (ainsi que d’autres musiques qu’il aime) cet après-midi sur Jet fm.

Brome / Après les dunes (La Crue, Sosei 2012)

Brome / Taurus Makasi (Grand Bois, Sosei/Arbouse 2017)

Brome / La Cité (Grand Bois, Sosei/Arbouse 2017)

Xiu Xiu / The Call (Forget, Polyvinyl Recordings 2017)

Dirty Projectors / Keep Your Name (Dirty Projectors, Domino 2017)

Danny Brown / Hell For It (Atrocity Exhibition, Warp 2016)

Brome / Endors mes peurs (Grand Bois, Sosei/Arbouse 2017)

Brome / Le Brasier Des Parcelles (Grand Bois, Sosei/Arbouse 2017)

Bon Iver / 33, God (22, a million, JagJaguwar 2016)

Loscil / Container Ships (Sketches From New Brighton, Kranky 2012)

Tim Hecker / Black Phase (Love Streams, 4AD 2016)

Brome / Vers le sud (Grand Bois, Sosei/Arbouse 2017)

photo de une par Cristian Radu