jeudi 16 novembre vers 14h05

Une sélection musicale prête depuis début octobre, proposée par Amaury Cornut.

1 ’Tis Autumn - Chet Baker

2 The Girl from Ipanema - Astrud Gilberto, João Gilberto & Stan Getz

3 Autumn Leaves / What’s New / Moonlight in Vermont - Stan Getz & John Coltrane

4 Equinox - John Coltrane

5 Autumn - II Adagio molto (Janine Jansen) - Vivaldi

6 Automne Op. 18, No. 3 (Elly Ameling) - Gabriel Faure

7 Autumn Music - Max Richter

8 Cheyenne Autumn - Jean Louis Murat _9 Autumn - Moondog

10 Balada do Outono - José Afonso

11 Autumn Dawn - Allah-Las

12 Autumn Sweater - Yo La Tengo

13 Premier soleil - Midget !

14 My Cosmic Autumn Rebellion - The Flaming Lips

15 AEO - Brian Briggs

16 Bubble Lady - Camille

17 Baltic Beat - Bartosz Kruczyński

NB : Amaury organise ce jeudi soir un concert de l’Ensemble Minisym au Couvent des Franciscains 1 Rue Colonel Desgrées du Lou à Nantes