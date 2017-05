jeudi 18 mai vers 13h15

En avant-goût d’une sieste sonore en live qu’elle propose ce samedi 20 mai vers 15h30 à la médiathèque Joseph Rousse de La Plaine sur Mer, Anne-Laure Lejosne vient tester en direct ses propositions dans vos oreilles ébahies.

Tout d’abord un massage sonore en direct, en binaural autour de quelques sons concrets puis une composition sonore faite d’enregistrements d’ambiances, de paysages sonores captés par Anne-Laure Lejosne, ensuite vers 14h une sieste sonore et musicale avec dans l’ordre :

Music for Egon Schiele (début) / Rachel’s / Quarterstick Records / 1996 / 5’40

- Bush Baby / Aaron Ximm / Silence Radio / 2010 / 11’18

Quelques crapauds, quelques singes, un enfant, un vieux piano déglingué dans un parc kenyan. À l’étrangeté de l’inouï, répond l’innocence bienveillante de l’écoute. Mais quand l’inconnu est trop fort, vaut-il mieux prendre ses jambes à son cou ou risquer d’y laisser ses oreilles ?

- Alena / Alexis Collin / 2016 / 3’34

Réalisé dans le cadre du projet echo-in Sainte Baume, avec des sons de la montagne Sainte Baume et des sons de l’orgue de basilique de Saint-Maximin joué par Bernard Foccroulle.

- Élémentaire (extrait) / Stéphane Marin / 2014 / 3’07

Élémentaire est une installation sonore basée sur des enregistrements de sons environnementaux (field recording), mettant en avant la musicalité indigène des sons de la nature et plus particulièrement l’évocation des 4 éléments (terre, air, eau, feu).

http://www.espaces-sonores.com

- Echo (extraits) / Lorella Abenavoli / 2014 / 8’20 Echo-sieste-sonore, est une composition intitulée Echo aux multiples sources (Field recording, sonification de la sève dans les arbres, souffle humain...) composé pour support Mp3 et casque en 2014 pour une sieste sonore en forêt à l’Espace d’art contemporain Les Roches, commissaire Leila Simon.

http://abenavoli.net/

- La cité de verre / Valérie Delaney / 2009 / 8’03

3eme prix Luigi Russolo-Rossana Maggia, Concours international de musique électro-acoustique et bruitiste en 2010

- Un clocher / Luc Kerléo / Anomalous records / 1998 / 16’25

- Sans les loups / Pali Meursault / Entr’acte / 2011 / 6’46

Saint-Pierre de Chartreuse / hiver 2008