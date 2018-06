jeudi 21 juin vers 15h

Blank Tone est un projet musical mené par Hugo Lioret. Tout ce mois de juin, Hugo est en résidence sur Jet fm pour des moments de mix ou des lives improvisés (ici par exemple, ou encore là & là).

Sous la mer - Benoit Charvet

Laraaji - LaraajiCollaji (Carlos Niño EDIT + Additions featuring Jamael Dean)

Evening Star - Fripp & Eno

Koss - Beauty

Suzo Sais - Nothing Ends (Nada se termina)

Iranon - M.Deneuve

A - Robert Aiki Aubrey Lowe

Active Enemy / Brother John- Brian Case

Clapping Music / Music for Pieces of Wood - Steve Reich

B2 - Ancient Astronaut