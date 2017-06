jeudi 22 juin vers 14h

Originaire de Dakar,a passé 7 ans à Bamako pour apprendre et transmettre l’art de la kora.On le retrouve depuis quelques années aux côtés dedans le projetMais c’est en solo qu’il propose ces temps-ci dans la région nantaise une série de concert autour de cette instrument ancestral : la kora.Après deux concerts "chez l’habitant" on pourra apprécierà laà Saint-Jean-de-Boiseau ce vendredi 23 juin et au café, rue Adolphe Moitié à Nantes, ce samedi 24 juin dès 20h30.En avant goût,passe cet après-midi par les studios de Jet pour une discussion et une session live.à voir : https://www.youtube.com/watch ?v=Y-hfc7HDCz8