jeudi 23 mars vers 13h10

Matteo Salvatore / Il Lamento Dei Mendicanti (Italie : Chants de Mendiants, Harmonia Mundi)

Juliette Volcler / Je Bouge Pas (L’intempestive)

Do Shaska ! avec Mr Marmela / Flying Carpet Arab Remix (compilation Je Suis Un Etranger, Ronda Label)

Pascale Pascariello / La France Aux Crampons (Arte Radio)

Costes / Mort à l’Afrique ! Mort à la France ! (Nik Ta Race, Rectangle)

Gilles Aubry / Profanierung-profanation (Silence Radio.org)

Einstürzende Neubauten / Blume (Tabula Rasa, Mute)

Mathilde Lacroix / L’Attente (Creadoc)

Ô Paon / Fille Tannée (Fleuve)

Didier Demorcy & Dominique Baguette / La Zone (Silence Radio.org)

vers 14h (enfin un peu après, 14h05 par exemple) :

Orly / Périphériques (Matériau, Le Village Vert)

Olivier Toulemonde / Mosquito (ACSR)

Public Enemy / Anti - Nigger Machine (Fear Of A Black Planet, Def Jam)

Florent Barat & Sébastien Schmitz / Beaux Jeunes Monstres (une production du Collectif Wow, ACSR) / Épisode 1

Anla Courtis & Les Jeunes de l’Hôpital de Jour d’Antony / Le Camion (Sonic Protest 10 ans !)

Florent Barat & Sébastien Schmitz / Beaux Jeunes Monstres (une production du Collectif Wow, ACSR) / Épisode 2

David Bowie / Scary Monsters (And Super Creeps) (Scary Monsters (And Super Creeps), RCA)

vers 15h (enfin un poil avant, vers 14h58 disons) :

Florent Barat & Sébastien Schmitz / Beaux Jeunes Monstres (une production du Collectif Wow, ACSR) / Épisode 3

Neil Young / Transformer Man (Trans, Geffen)

Florent Barat & Sébastien Schmitz / Beaux Jeunes Monstres (une production du Collectif Wow, ACSR) / Épisode 4

Paschal de L’Estocart / Quel Monstre Voy-ie Là (Octonaires de la Vanité du Monde, Harmonia Mundi)

Florent Barat & Sébastien Schmitz / Beaux Jeunes Monstres (une production du Collectif Wow, ACSR) / Épisode 5

Tim Buckley / Down By The Borderline (Starsailor, Straight Records)

Fabienne Laumonier & Irvic D’Olivier / Checkpoint 2007 (Silence Radio.org)

Winter Family / Cortelyou Rd (We Shall Overcome) (South From Here, Ici D’Ailleurs)

Catherine Ribeiro + Alpes / L’Ère De La Putréfaction (Le Rat Débile Et L’Homme Des Champs, Mercury)