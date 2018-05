jeudi 24 mai vers 14h

Pour cette programmation spéciale je vous propose deux lectures extraites du livre Les Années d’Annie Ernaux (Gallimard 2008), l’une par Annaïck Domergue l’autre par moi-même puis les témoignages de mes parents sur leur mois de mai 1968. Et tout cela est prétexte à écouter beaucoup de musique :

Boris Vian / La complainte du progrès

Jean-Michel Defaye / Chanson de Nounours

Alexander Courage / Star Trek theme

Jacques Dutronc / Les gens sont fous, les temps sont flous

Nino Ferrer / Mao et moa

un extrait de l’An 01 de Gébé & Jacques Doillon

Brigitte Fontaine / Il se passe des choses

Vangelis O Papathanassiou / Fais Que Ton Rêve Soit Plus Long Que La Nuit :

.C’est Une Nuit Verte

.Celle Des Barricades

.Nuit Verte Ou Rouge Ou Bleue Ou Noire

.Qu’importe Mon Ami

.Cela Importe Mon Ami

.L’espoir De La Victoire

Richard Anthony / J’entends siffler le train

Barbara / Le soleil noir

Léo Ferré / L’été 68

Georges Brassens / Supplique pour être enterré à la plage de Sète

Jacques Brel / Je suis un soir d’été

Pierre Henry & Michel Colombier / Psyché Rock

Jean Yanne / Les revendications d’Albert

Iron Butterfly / Are You Happy

Pink Floyd / Summer 68

György Ligeti / Lux Aeterna (BO. 2001 l’Odyssée de l’Espace)

Arne Nordheim / Epitaffio

Tangerine Dream / Rubycon part 1

Photo : Gilles Caron

merci à Annaïck Domergue, Monique & Jacky Landré