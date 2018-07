jeudi 26 juillet vers 13h

Oiseaux

Kiya & Ziya Tabassian / Crépuscule

Manuel Adnot solo - Ueno Park / Flugio

Pedro Soler & Gaspar Claus / Barlande

Benjamin Jarry / Whale Fall

Rabih Abou-Khalil / Requiem

Resistenz / Barbares

Interzone / Ayeb

Perio / No Western Land Fits Your Passion

Gong Linna / Shan Zhong Wanda

Dominique A. / Exit

Kouyaté & Neerman / Le Commissariat

Brome / Je Te Mangerai

Danyèl Waro / Fanzan

Mansfield TYA / Au Loin

Bitori / Nha Bibinha

Bacchantes / Hellébore Fétide

Océans

Chouk Bwa / Nèg Ayisyen

Katerine / Le Jardin Botanique

Mukta / Blue Train

Mat Piche / JC

Alexis Degrenier & Jonathan Gowthorpe / Sforzando

Gustavo & Edgar / Le Mexique

My Name Is Nobody / Lifeline

Antonio Zanbujo / Calice

Charles-Eric Charrier / Orager

Trio Chemirani / Live Aux Heures d’Été (extrait)

Le Coq / Des Bras à Bas Prix

Forabandit / Paur

Ichabod Crane / C’Est Un Chien Qui Nous Revient De La Ville

Amine & Hamza / Pour Elle

Percevalmusic / Velasquez

Bachar Mar-Khalifé / Laya Yabnaya

Hugues Pluviôse / La Promesse

E Jung-Ju / Chul-Gang

Moon Gogo / ChulGang (Nowhere At The Time)

Mathias Delplanque / Contre-Plinthe

Bab Assalam / Eloignement

Luc Rambo / Jimmy

Yom / L’Eau Jaillie Du Rocher

Gratuit / Feu

Black Flower / Bones

Dominique A. / Va-t-en

Le Trio Joubran / Zawâj El Yamâm

Ensemble Minisym / Frost Flower

Le Faux Ensemble / End Credits

Abs(.)hum + Anthony Taillard / Immensity Of The Territory

une : © Patricia Bassen / LVAN