jeudi 30 mars vers 13h

C’est une grande formation, neuf musiciens, qui rassemble deux groupes en un seul projet : Colunia + La Baronne Bleue = Le Vanneau Huppé.

Porté par le collectif Spatule Le Vanneau Huppé vient de sortir un premier disque.

Florian Chaigne (batterie) & Stéphane Oster (violoncelle), deux des neufs musiciens du groupe, viennent en parler sur Jet et diffuser de nombreux extraits du disque et d’autres belles choses.

Le Vanneau Huppé / Âdhyâtma Murshida (Le Vanneau Huppé, Collectif Spatule/Aloya Records 2017)

Le Vanneau Huppé / Cimes (Le Vanneau Huppé, Collectif Spatule/Aloya Records 2017)

Steve Reich / City Life -1er mouvement (Proverb..., Nonesuch)

Guillaume Connesson / Pour Sortir au Jour - Danse Processionnelle (Pour Sortir Au Jour, Deutsche Grammofon)

Fathi Ben Yakoub & Matthieu Saglio / Fantasia Nigriz (Danza del Sacromonte, Samsaoui)

Nusrat Fateh Ali Khan Qawwal & Party / Dhyahar-Eh-Ishq Meh (Shahbaaz, Realworld)

Fink / Pretty Little Thing (Biscuit For Breakfast, Ninja Tune)

Meshuggah / Monstrocity (The Violent Sleep Of Reason, Nuclear Blast)

Le Vanneau Huppé / 13 à Table (Le Vanneau Huppé, Collectif Spatule/Aloya Records 2017)

Ludwig Van Beethoven / Trio pour violon, alto & violoncelle en Ré, op.9 n°2 - Rondo, Allegro (String Trios, Sony)

Ludovic Ernault / The Unknown Oracle (Next Fall, autoproduit)

Le Vanneau Huppé / Fabulous (Le Vanneau Huppé, Collectif Spatule/Aloya Records 2017)