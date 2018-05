la cuisine des freres amieux _English Haddock

Au menu :

Jimi Hendrix – God Save the Queen

Donovan – Sunny Kensington

Rolling Stones – You Can’t Alway’s Get What You Want

Blossom Dearie – I Like London In The Rain

The Beatles – You Know My Name

Cream – White Room _Camille Yarbrough – Take Yo’ Praise

Dusty Springfield – Spooky

Spanky Wilson With Quantic Soul Orchestra – I’m Thankful

Beck – Black Tambourine

Elastica – 1:2

Herbaliser : Ginger Fence

Foreign Beggars - Contact

Just Jack -I Talk Too Much

The Streets : When We Wasn’t Famous

The Fratellis- Creeping Up The Backstairs

Baxter Dury -Miami

The Clash – Know Your Rights

