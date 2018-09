la cuisine des freres amieux du 18 septembre018_THE POSTMAN QUARTET

Au menu :

Intro

John Barry - Ring Dem Bells 0 :41

Bourvil - Tiens voilà le facteur 3 :45

The Marvellettes – Mr Postman 6 :35

Bobby King - Thanks Mr Postman 9 :00

Henri Dès – Le facteur 12 :25

Lil Wayne & Juelz Santana - Mr Postman 14 :40

Afro bluu - Mr postman part. 2 16 :20

Henri Salvador & Jean Yanne – Allo Brigitte 18 :03

Henri Genès – le facteur de Santa Cruz 21 :27

Jean Yatove – Jour De Fête – François Le Facteur 25 :17

Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois – Le facteur 27 :15

Christian M. toto - Boule de feu ‘la poste ‘ 32 :22

The Beattles - Please Mr Postman (Frizzo Remix) 37 :10

Cragga - Please Mr Postman (Dubstep Refix) 38 :26

Clayjay – Mr Postman 41 :52

Luis Bacalov - The Postman’s Dreams 45 :14

Postman - Обратно (при уч. Кажэ Обойма) 46 :24

Timberlandsoulz - Maine Rakahanga 50 :45

Charles Trenet, Léo Chauliac - quand un facteur s’envole 52 :46

American analog Set - The Postman 53 :42

John Barry - The Mooche 56 :25

Résidence, exposition, rétrospective THE POSTMAN QUARTET galerie le rayon vert 1,rue ste marthe 44100 nantes jusqu’au 19 octobre 2018

Retrouvez la cuisine musicale des frères Amieux un mardi sur deux à 11h, sur jet Fm 91.2

et plus sur mixcloud/lesfrèresAmieux