la glace

par Henri

intro : extrait de L’Âge de Glace 1, Chris Wedge & Carlos Saldanha, 2002.

Chris Watson / Vatnajökull (extrait, Weather Report 2003)

Richard Dawson / The Ice Breaker Baikal (extrait, The Glass Trunk, 2013)

Felicia Atkinson / Ice (troisième lueur) (Lueurs, 2009)

Paschal de L’Estocart / La Glace Est Luisante Et Belle (Octonaires De La Vanité Du Monde, Ensemble Clément Janecquin, 1983)

François de Roubaix / Plongée de Glace (L’Antarctique & Autres Séances Électroniques Rue De Courcelles, 2009)

Kate Bush / Under Ice (Hounds Of Love, 1985)