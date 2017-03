lundi 06 mars vers 13h25

Will Guthrie / SnowDown (People Pleaser, Black Truffle 2017)

Billions Of Comrades / Sheval (Rondate, Black Basset Records 2017)

Olivier Lété / Ten Dollar’s Hand (Tuning, Discobole 2017)

Michael Vlatkovich Quartet / The Curious Intensity Of A refrigerator Defrosting (You’re Too Dimensionnal, pfMENTUM 2016)

Dick Annegarn / Luxembourg (Twist, Musique Sauvage 2016)

Duke Ellington / Fleurette Africaine (Money Jungle, Blue Note 1962)

14h :

Bruce Springsteen / Streets Of Fire (Darkness On The Edge Of Town, Columbia 1978)

Foreign Diplomats / Guns (Of March) (Princess Flash, Hi-Lo 2017)

Julien Bouchard / Fear (Songs From La Chambre, Hot Puma/Microcultures 2017)

Blonde Redhead / The One I Love (Barragan, 4AD 2014)

Nicolas Paugam / Le Dortoir Du Bon Dieu (Boustrophédon, Microcultures 2017)

Portishead / The Rip (Third, Go Discs 2008)

Josy & The Pony vs The Poneymen / Xtra Smooth Liquid (De Poulain) (Hippodrome Club, Rockerill Records 2016)

Matteo Salvatore / La Noote è Bella (Il Lamento Dei Mendicanti/Chants de Mendiants en Italie, Harmonia Mundi)