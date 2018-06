lundi 18 juin vers 15h

Blank Tone est un projet musical mené par Hugo Lioret. Tout ce mois de juin, Hugo est en résidence sur Jet fm pour des moments de mix ou des lives improvisés (ici par exemple, ou encore là).

Un mix à deux disques et une improvisation live pour ce lundi :

Nuwav2 - Terekke

Blank Delay - Blank Tone

An Index Of Metals - Fripp & Eno