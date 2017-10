lundi 23 octobre vers 14h10

Co-programmateur, avec Pierre Templé, de l’association Yamoy’ et du festival Soy qui fête ses quinze ans, Alexandre Labbé est aussi le programmateur du Pôle Etudiant et des soirées Wine Night White Heat.

En sa compagnie ce lundi nous détaillons un peu de la programmation des cinq jours du festival Soy (du 25 au 29 octobre) en élargissant pour finir sur quelques coups de coeur récents.

Ride / Leave Them All Behind (dimanche 29 octobre à 18h, grand atelier du lieu unique)

Mary Ocher / Man vs Air (dimanche 29 octobre à 20h, bar du lieu unique)

Jessica93 / R.I.P. In Peace (jeudi 26 octobre à 20h, foyer haut du lieu unique)

Carl Stone / Shing Kee (dimanche 29 octobre à 15h au Musée d’Arts de Nantes)

Chad Vangaalen / You Fool (samedi 28 octobre à 19h30, Maison de Quartier de Doulon)

Trupa Trupa / Love Supreme (vendredi 27 octobre à 20h, Pôle Etudiant)

Blanck Mass / Please (vendredi 27 octobre à 20h, Pôle Etudiant)

Doppeltgänger / #3 (samedi 28 octobre à 18h, bar Pioche)

Puce Mary / The Temptation To Exist (vendredi 27 octobre à 20h, Pôle Etudiant)

Charlotte Bendiks / Hjemme (mercredi 25 octobre à 18h30, Le Nid)

et quelques coups de coeur pour finir :

Josef Leimberg / Instellar Universe

Institute / Only Child

Fingers / Tantrum Time

une : dessin de Julia Wauters

NB : à propos de Soy, rendez-vous mardi 24 octobre à 14h pour une programmation avec Pierre Templé, puis à partir de 19h avec les émission The Butcher Experience et Cosmogol 999.