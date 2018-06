lundi 25 juin vers 15h

Blank Tone est un projet musical mené par Hugo Lioret. Tout ce mois de juin, Hugo est en résidence sur Jet fm pour des moments de mix ou des lives improvisés (ici par exemple, ou encore là, là & là).

ce lundi 25 juin Blank Tone propose un live ambient improvisé d’une trentaine de minutes : In my glass house.

et pour finir deux sélections musicales :

Sun Ra & His Intergalactic Myth Science Solar Arkestra / Springtime Again (Sleeping Beauty, 1979)

Miles Davis / Miles Runs The Voodoo Down (Bitches Brew, 1969)