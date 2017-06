lundi 26 juin vers 13h15

Franco Battiato / Summer On A Solitary Beach

Percy Faith / Theme From A Summer Place

Henri Salvador / A Cannes Cet Été

Rogerio Duprat / Honey Summer Rain

The Beach Boys / All Summer Long

R. Stevie Moore / Here Comes Summer Again

Long Fin Killy / British Summertime

The Undisco Kids / Wild Jazz Summer

Ulrich Troyer / Summer Reverb

Peaking Lights / Summertime

Ahmed Abdul Malik / Summertime

vers 14h :

Jacques Brel / Je Suis Un Soir D’été

Kool & The Gang / Summer Madness

Katerine / L’Eté Indien

Arthur Honegger / Pastorale D’été

The Shangri-Las / The Sweet Sounds Of Summer

Elvis Presley / Summer Kisses Winter Tears

Françoise Hardy / La Fin De L’Eté

Codeine / Summer Dresses

Eric Chenaux / Summer & Time

Kings Of Convenience / Gold In The Air Of Summer

Gabriel Auguste / Pluie D’été

Joe Hisaishi / Summer

Dominique A. / Le Bruit Blanc De L’été

Molly Drake / Fine Summer Morning

Gretta Keller / Goodbye To Summer

The Married Monk / Skip The Summer