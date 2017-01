lundi 30 janvier vers 13h

Jargalantyn Tsuurai / Yesön Erdeniin Oron (Une Anthologie du Khöömii Mongol, Buda Musique 2017)

Manuel De Falla / El Retablo de Maese Pedro (El Amor Brujo, Mirare 2008)

Anouar Brahem / January (Souvenance, ECM 2015)

Les Marquises feat. Matt Elliott / Feu Pâle (A Night Full Of Collapses, Ici D’Ailleurs 2016)

Angelo Badalamenti feat. Julee Cruise / Questions In A World Of Blue (Twin Peaks : Fire Walk With Me, Warner Bros 1992)

Robert Wyatt / A Sunday In Madrid (Shleep, Hannibal Records 1997)

Nicolas Paugam / Si Tu Vas à San Fransicoco (Mon Agitation, Microcultures 2015)

vers 14h :

Lucio Battisti / Una (Amore e Non Amore, Dischi Ricordi 1971)

Nino Ferrer / Pour Oublier Qu’On S’Est Aimé (Métronomie, Barclay 1973)

Leon Thomas / Willow Weep For Me (bonus Spirit Known And Unknown, Flying Dutchman 1969)

Girma Bèyènè & Akalé Wubé / Sét Alamenem (Mistakes On Purpose, Ethiopiques volume 30, Buda Musique 2017)

Gabor Szabo / Stronger Than Us (The Sorcerer, Impulse ! 1967)

Pierre Barouh / Notre Guerre (Saudade, Un Manque Habité, Saravah 2006)

Bonnie ’Prince’ Billy & The Cairo Gang / Kids (The Wonder Show Of The World, Drag City 2010)

Ueno Park - Manuel Adnot solo / La Voie Lactée, Dans Une Sorte de Rugissement Formidable, Se Coula En Lui (Dix-Mille Yeux, Tropãre 2016)

Mount Eerie / Real Death (A Crow Looked At Me, PW Elverum 2017)

Ropoporose / Skeletons (Kernel Foreign Moons, Yotanka 2017)

Winter Family / Yallah (South From Here, Ici D’Ailleurs 2017)

Suicide / Ghost Rider (Suicide, Blast First 1979)

His Clancyness / Cuuulture - Only One (Isolation Culture, Maple Death 2016)

The Limiñanas / Mobylette (7" and Rare Stuff 2009/2014, Trouble Mind 2014)

Invaders / Hey Johnny, Who’s The Doll ? (Carnival Of Sounds, Il Monstro 2017)

Da Capo / Stranger (Oh, My Lady, Microcultures 2017)

Robert Schumann / L’Enfant S’Endort (Scènes D’Enfants, Sony Classic 1963)

J. Mönkhbat / Chingis Khaany Magtaal (Une Anthologie du Khöömii Mongol, Buda Musique 2017)

une : Ernest Marneffe (1866 - 1920), nu couché