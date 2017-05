lundi 8 mai vers 14h

Leonard Cohen / The Partisan

The Necks / The World At War

Pierre Henry / Musique sans titre - La Guerre

Barbara / Veuve de Guerre

Charlie Haden / War Orphans

Je Suis Le Petit Chevalier / The War

Dexter Methorphan / Bells Of War

avant 15h :

Steve Reich / Different Trains

Krzysztof Penderecki / Dies Irae - Oratorio à la mémoire des victimes d’Auschwitz

David Bowie / Warszawa

Charles Lloyd & The Marvels / Masters Of War

The And / Masters Of War

Bob Dylan / Talking World War III Blues

vers 16h :

Pierre Barouh / Les Filles Du Dimanche

Girls In Hawaï / Wars

Resistenz / La Rose Blanche

Scott Walker / The War Is Over (Sleepers)

Areski & Brigitte Fontaine / Après La Guerre

Red / The Partisan