mardi 05 décembre vers 14h

Dans le cadre de ce mois spécial Jetodon, Erell Latimier lit La Béatitude des Hordes (titre provisoire), un texte inédit en cours d’écriture, s’accompagnant au dictaphone.

En complément, quelques sélections sonores et musicales : Steve Roden / Airria (Speak No More About The Leaves, 2003)

Erell Latimier / A Ismène (Gare Maritime, 2015)

Ake Hodell / Mr Smith in Rhodesia (Verbal Brainwash and other works, 2000)

A la suite, vers 15h30, Anne-Line Drocourt propose une programmation sonore (et musicale).