mardi 07 mars vers 13h

A l’occasion de la création de ce ciné-choré-concert proposé mardi 07 mars à 20h à Stereolux, Remi Bellin & Jonathan Seilman de Seilman Bellinsky viennent en début d’après-midi diffuser un peu de musique et discuter de ce projet fou basé sur le film Dionysus In ’69 réalisé en 1970 par Brian De Palma & Richard Schechner.

Seilman Bellinsky / Mahakali (Seilman Bellinsky, 2013)

Brian De Palma & Richard Schechner / extrait de Dionysus In ’69 (1970)

Seilman Bellinsky / extrait du ciné concert

Seilman Bellinsky / extrait de la pièce Hybris (Fittorio Théâtre 2016)

La Terre Tremble / That Old Moonlight Through The Trash (Faux Bourdon, 2017)

Seilman Bellinsky / Akshipthika (Seilman Bellinsky, 2013)