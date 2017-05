mardi 09 mai vers 13h15

A l’occasion de Philomelos, une soirée organisée le 16 mai prochain au lieu unique en faveur des mineurs isolés, le musicien François Ripoche vient proposer une sélection musicale de quelques coup de cœur du moment.

Eric Dolphy / Music Matador (Conversations, 1986)

Yoruba Andabo / Canto A Los Muertos (Rumba en La Habana con...)

Tindersticks / Show Me Everything (The Something Rain, 2012)

João Gilberto / Falsa Baiana (João Gilberto, 1971)

Laetitia Shériff, Stéphane Louvain & François Ripoche / Say Yeah (Rouge Ballon, 2017)