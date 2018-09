mardi 11 septembre vers 14h

Warren Sampson / Sweetly (Traveller, Love All Day 2017)

Slowdive / Falling Ashes (Slowdive, Dead Oceans 2017)

Ryuichi Sakamoto feat. David Sylvian / Forbidden Colours (Merry Christmas Mr. Lawrence, MCA 1983)

Deer / Wild Eyes (10xx remix, Portraits Remixed e.p. 2018)

Yasmine Hamdan / Balad (remixed by Olga Kouklaki, Jamilar Reprise, Crammed Discs 2018)

Soft People / I Saw The Moon ! (Some Ember Deep House Mix, I Saw The Moon e.p. Sandwich Kingdom 2018)

Coréon Dù / Sol Raiar (extended mix, Sol Raiar e.p. 2018)

Maxim / Cold Drinks (Sunny Sunday Morning e.p. 2018)

Prefab Sprout / Weightless (Andromeda Heights, Sony 1997)

Nova Materia / Souterraine (It Comes, Crammed Discs 2018)

Papa M / Flatliners (Highway Songs, Drag City 2016)

Piles / Kraut And Piles (Una Volta, Aagoo records 2018)

Brutus 64 / Fuck You (Slow Future, Calico Records 2017)

David Bowie / Ashes To Ashes (Scary Monsters (and Super Creeps), RCA 1980)

Music For Eleven Instruments / Fragile Butterfly Wings (At The Moonshine Park With An Imaginary Orchestra, Dead Pop Opéra 2018)

François Audrain / Des Ombres (Accueil Transit, Il Monstro 2018)

The Cure / The Holy Hour (Faith, Fiction records 1981)

Xxxtentacion / Save Me (17, Bad Vibes Forever 2017)

Fantôme / Symbol Book (Mésopotamie, Aristrocrate Recordings 2018)