mardi 23 mai vers 13h20

Keda / Eobu Nolae (Hwal, Parenthèses Records2017)

Danyèl Waro / Fanzan (Monmon, Buda Musique 2017)

Bogus Order / Soco Mania (Zen Brakes vol.2, Ninja Tune 2017)

Skipp Whitman / Indie feat. J.W.J. (Piece, 2017)

Sorg / Ellipse (PUSH e.p. Combien Milles Records 2017)

Der Plan / Lass Die Katze Stehn (Unkapitulierbar, Bureau B 2017)

Futuro Pelo / Adventures (Bluff e.p., Pain Surprises 2017)

Coax à l’institut médico-pédagogique et professionnel Romain Rolland / Hissez Haut (compilation Pays Vaincu, La Souterraine 2017)

un peu avant 14h :

Melt Downer / Dawner (Melt Downer, Numavi records & Cut Surface 2017)

Niandra Lades / Mountain M (Night Funeral, Kütü records 2017)

Orval Carlos Sibelius / Coupure Générale (Ordre et Progrès, Born Bad 2017)

La Terre Tremble !!! / Svalbard (Faux Bourdon, Murailles Music 2017)

Hervé Moire & Juan-Pablo Esposito / Gorgo (compilation VIII, Aposiopese 2017)

John Jacob Niles / John Henry (... I Listen To The Wind That Obliterates My Traces - Music In Vernacular Photographs, 1880-1955, compilé par Steve Roden, Duts-To-Digital 2011)

Bill Evans / TTT (Twelve Tone Tune) (On A Monday Evening, live 15 novembre 1976, Concord 2017)

Moinho / Elastikanimal (Elastikanimal, 1631 Recordings/Decca Classics 2017)

vers 15h :

Powerdove / Bone Deep (War Shapes, Murailles Music 2017)

Carrousel / Oté Maloya (compilation Oté Maloya - The Birth of Electric Maloya on Réunion Island 1975-1986, Strut Records 2017)

Moon Gogo / Chulgang (Nowhere At The Time) (Chugging e.p. Havalina Records 2017)

ensuite, vers 15h30, rediffusion d’hier.