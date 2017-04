mardi 25 avril vers 13h10

La collection Jazz In Paris du label Decca documente une large période, de l’après seconde guerre mondiale aux années 1960, où le jazz d’alors (Be Bop et Hard Bop principalement) passait beaucoup par Paris. Les enregistrements in situ de quelques-uns des plus grands musiciens américains (de passage ou résidents) avec les français de la scène jazz, les moments live, devenus des classiques largement imités et muséifiés mais à l’époque chargés d’une sève peu conformiste, constitue l’essentiel de cette collection.

Alors que sortent 10 nouveaux volumes en voici un petit échantillon.

Eddie Barclay & Quincy Jones / Tout Doucement (Et Voilà)

Jazz In Paris / I Remember Clifford (compilation Hard Bop)

Duke Ellington / Medley : Black and Tan Fantasy - Creole Love Call - The Mooche (At The Alhambra)

Sidney Bechet / American Rhythm (Petite Fleur)

Django Reinhardt / Dinette (Plays Django)

John Lewis & Sacha Distel / Willow Weep For Me (Afternoon In Paris)

Dexter Gordon / A Night In Tunisia (Our Man In Paris)

Georges Arvanitas Quintet / Sonny Moon For Two (Soul Jazz)

Hank Mobley / Snappin’ Out (The Flip)