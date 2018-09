mardi 25 septembre à 14h30

Low / The Son, The Sun (Double Negative, Sub Pop 2018)

Arca / Damir Agolj (Forces, Ici D’Ailleurs 2018)

Chris Bowden / Mother And Daughters Now Mothers (Time Capsule, 1996 réédition Soul Jazz Records 2018)

Shing02 / 序 [Jo] - 銃口 [Jukou] (歪曲, Mary Joy Recordings 2008)

David Axelrod / The Little Children (David Axelrod, Mo’Wax 2001)

Gang Starr / DWYCK (Full Clip : A Decade Of Gang Starr, Virgin 1999)

Sole / Three Way Fight w- Decomposure (Nuclear Winter 3, Interventions, 2018)

Minnaars / An Open Letter To Andrew (Of Our Delirious Former Loving Hours, Hip Hip Hip records 2009)

Pat Cash / Cyborg (Restoring Neighborhood, OHM 2018)

Lloyd Cole & The Commotions / Big Snake (Mainstream, Polydor 1987)

Lou / La Houle (Le Seul Moment, T-Rec 2017)

Delgado Jones / Rain Forest (Rain Forest, L’Eglise de la Petite Folie 2018)

Slipp Whitman / LA Traffic (Girls, 2018)

Papapla / Saint-Tropez (Sounds Of Papapla vol.1, 2018)

XXXTentacion / Changes ( ?, Bad Vibes 2018)

Chilly Gonzales / Pretenderness (Solo Piano III, Gentle Threat ltd. 2018)

Low / Always Up (Double Negative, Sub Pop 2018)