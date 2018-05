mardi 29 mai vers 14h

/ Intensive Care (, Zanetti Records 2018)/ 29 #Strafford Apts (, JagJaguwar 2016)/ Falling Down (, Calico 2018)/ O Let It Be (, Drag City 1997)/ Love Commander Strikes Again (, Ici D’Ailleurs 2018)/ E Penso A Te (, RCA 1972)/ Fragment 48 (, Green United Music 2018)/ Bakaltag (, Aagoo recordings 2018)/ Myrrhman (, Polydor 1991)/ Ne Me Quitte Pas (, Verve 1965)/ Hayoshevet Baganim (, 2016)/ I Loved Her Laugh (MENTUM 2018)/ Tea In The Sahara (, A&M 1983)/ N’Oublie Pas (, Il Monstro 2018)/ Kiss Me Until My Lips Fall Off (, Dead Scarlet records 2018)/ Agents Of Harmony (, Weyrd Son Records 2018)/ H MovaEia Elvai Tnç Modaç (, Dead Scarlet Records 2018)/ A Forest (, Fiction Records 1981)/ Party Girl (, 2007)/ In Between (reprise) (, Bar None records 2017)/ From A Motel 6 (, City Slang 1993)/ You Can Buy My Soul (, Jigsaw Records 2018)/ Human Love (, Travelling Music/Microcultures 2018)/ A tribute To (, Drag City 2000)/ Hanging On A Curtain (, Rykodisc 1997)/ Les Cévennes (, OHM 2018)/ Controlled Demolition - That’s Why (, Ici D’Ailleurs 2018)/ Bright Times ( e.p. 2018)/ Onsta La Yeriba (compilation, Tiger’s Milk Records 2016)/ Derviche Safari (, MaAuLa Records 2018)/ Bruca Manigua (, World Circuit 2014)/ Fire In The Mind (, Freestyle Records 2015)/ Ostinato Bass (, et compilation, Sdban 2017)/ Les "Là-bas" (, JMS 1977)/ Sanga Té (compilation, Analog Africa 2015)/ Le Glorieux (, Tôt Ou Tard 2016)