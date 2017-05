mercredi 03 mai vers 13h15

Depuis 2015 l’Ensemble 0 et sa déclinaison radiophonique 0 for radio est en résidence sur Jet fm chaque premier mercredi du mois pour quelques heures de programmation.

0 [prononcer zéro] est un groupe à géométrie variable né en 2004. Les membres permanents, basés à Bayonne, Altea (Espagne) et à Bruxelles (Belgique), sont : Sylvain Chauveau, Stéphane Garin, Joël Merah.

0 interprète les compositions de ses membres, mais également des pièces d’autres compositeurs. Le groupe fonctionne avec ses trois membres principaux ainsi qu’avec de nombreux collaborateurs et invités, pouvant ainsi accroitre ou réduire son effectif en fonction de chaque projet.

0 s’est produit en concert dans plusieurs pays d’Europe (France, Suisse, Espagne, Belgique, Portugal, Allemagne) et en Asie (Japon). Il a régulièrement été chroniqué dans des magazines et sites tels que The Wire (Royaume-Uni), D-Side (France), Touching Extremes (Italie), The Sound Projector (Royaume-Uni), Vital Weekly (Pays-Bas), Mouvement (France), Jazz e Arredores (Portugal)...

Le collectif (à géométrie variable) s’est aujourd’hui décliné sous différentes formes dont une radio proposant mensuellement une sélection musicale dirigée par Stéphane Garin et Catherine Luro. Radio destinée aux musique(s) et documents sonores.

et depuis fin 2016 un tout nouveau site : http://www.ensemble0.com/ ainsi que : https://ensemble0.bandcamp.com/

Ce mercredi 03 mai 2017 vingt-sixième session de cette résidence autour d’une nouveauté, la 103e.

0 (for radio) #103 _Oragon for 0 (Rainier Lericolais)

music : rainier lericolais (juillet 2016, trouville-sur-mer)

voix sur 3 for 0 : sylvain chauveau

voix sur 1,2,4,5 : you tube

composition, editing, mixing : rainier lericolais

remerciements : stéphane garin, sylvain chauveau, geoffroy montel, pierre-yves macé, misato et emmanuel raillard, miho et lili lericolais-kim