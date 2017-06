mercredi 07 juin vers 13h

Depuis 2015 l’Ensemble 0 et sa déclinaison radiophonique 0 for radio est en résidence sur Jet fm chaque premier mercredi du mois pour quelques heures de programmation.

0 [prononcer zéro] est un groupe à géométrie variable né en 2004. Les membres permanents, basés à Bayonne, Altea (Espagne) et à Bruxelles (Belgique), sont : Sylvain Chauveau, Stéphane Garin, Joël Merah.

0 interprète les compositions de ses membres, mais également des pièces d’autres compositeurs. Le groupe fonctionne avec ses trois membres principaux ainsi qu’avec de nombreux collaborateurs et invités, pouvant ainsi accroitre ou réduire son effectif en fonction de chaque projet.

0 s’est produit en concert dans plusieurs pays d’Europe (France, Suisse, Espagne, Belgique, Portugal, Allemagne) et en Asie (Japon). Il a régulièrement été chroniqué dans des magazines et sites tels que The Wire (Royaume-Uni), D-Side (France), Touching Extremes (Italie), The Sound Projector (Royaume-Uni), Vital Weekly (Pays-Bas), Mouvement (France), Jazz e Arredores (Portugal)...

Le collectif (à géométrie variable) s’est aujourd’hui décliné sous différentes formes dont une radio proposant mensuellement une sélection musicale dirigée par Stéphane Garin et Catherine Luro. Radio destinée aux musique(s) et documents sonores.

et depuis fin 2016 un tout nouveau site : http://www.ensemble0.com/ ainsi que : https://ensemble0.bandcamp.com/

Ce mercredi 07 juin 2017 vingt-septième session de cette résidence autour de deux nouveautés.

0 (for radio) #104_mix Mulot (Holden Spring Soft Leaves)

track 1 : Jet FM 91.2 FM + radio Prun 92 FM

track 2 : Ubuweb + archives radio Mulot 91.6 FM

composition, editing, mixing : julien.m

écouter radio Mulot : fieldmice.free.fr/Line_In.pls / fieldmice.free.fr/Line_In.m3u

photo : g.viederland

0 (for radio) #105 _nuit#couchée "hors d’oeuvres" (19​/​5​/​17, 23h​-​0h)

... Boards of Canada, Caetano Veloso, Haptic, Stephan Mathieu, Sylvain Chauveau, Antipop Consortium, Pole, Ennio Morricone, Pascal Comelade, Gangpol & Mit, Asuna, Jerusalem in my heart, Squarepusher, Black Ox Orkestra, Philippe Sarde, Bernard Herrmann, Stanley Myers, Piero Picconi...

selection, editing, mixing : stéphane garin

merci à mario & sofia photo : Gangpol & Mit