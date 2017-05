mercredi 10 mai vers 13h15

Cyril Caucat, fondateur et animateur du label arbouse recordings depuis 1999, tient également une belle boutique de disques à Rodez. Mais ce n’est pas tout. Cyril propose régulièrement des sessions de musiques inactuelles qu’il dépose sur le blog arbouse recordings. Il aurait été fort dommage de s’en priver à la radio. Voici donc que se poursuit une résidence mensuelle, chaque deuxième mercredi du mois, qui voit la diffusion aujourd’hui de deux sessions : une nouveauté et une archive.

session63 "Enfonce-toi dans l’inconnu qui creuse. Oblige-toi à tournoyer." RC

- John Foxx "Underpass"

- Anne Clarke "Homecoming"

- Orchestral Manoeuvre in the Dark "Electricity"

- Depeche Mode "Just can’t get enough"

- Ultravox "Private lives"

- Merchandise "Right back to the start"

- New Order "A perfect kiss"

- The Human League "Circus of death"

- Soft Cell "Sex Dwarf"

- Gary Numan "M.E"

- The Neon Judgement "Chinese black"

- Alphaville "Big in japan"

- New Order "Truth"

Session1

Low "Lullaby"

Mogwai "Portugal"

Slowblow "Beginning"

Yume Bitsu "Be afraid"

Amor Belhom Duo "Reminds me of"

Idaho "Waited for you"

The National "Rains of Castomere"

Helio sequence "Harvester Pastime"

Stockholm Monsters "National Pastime"

Balmorhea "The winter"

Evening Hymns "Cabin in the burn"

Efrim "Heavy calls & hospitals blues"

Helios "A mountain of ice"

The Smiths "I won’t share you"