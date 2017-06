mercredi 14 juin vers 13h

Cyril Caucat, fondateur et animateur du label arbouse recordings depuis 1999, tient également une belle boutique de disques à Rodez. Mais ce n’est pas tout. Cyril propose régulièrement des sessions de musiques inactuelles qu’il dépose sur le blog arbouse recordings. Il aurait été fort dommage de s’en priver à la radio. Voici donc que se poursuit une résidence mensuelle, chaque deuxième mercredi du mois, qui voit la diffusion aujourd’hui de deux sessions :

Session12

Hayden "In september"

Archers of loaf "You and me"

Pond "Union"

Hardvark "Harold sings"

Kepone "Henry"

Tar " Building Taj Mahal"

The Jesus lizard "Monkey trick"

Sonic Youth "Mote"

Chokebore "Coat"

Fugazi "Blue print"

Sebadoh "Sacred attention"

Dinosaur JR "On the way"

Hypnolovewheel "Peace of mind"

Yuck "Operation"

Session14

H-Burns "Turning grey"

Thousand "Your wild heart"

Flowers from the man who shot your cousin "Lay down your arms"

Syd Matters "Hi life"

St Augustine "Rainy country"

Palace brothers "I’m a cinematographer"

Silver Jews "New Orleans"

Chris Brokaw "Dresden promenade"

Timber timbre "Demon host"

Viking Moses "Werewolves in the city"

The Healthy Boy "A fire burns"

Bill Callahan "Drover"

Dark Dark Dark "Come Home"

Herman Dune "Bristol"

Andrea van cleef "1"