mercredi 22 février vers 13h

Programmation d’Henrique Martins-Duarte (Cosmogol999) en hommage à Jaki Liebezeit (26 mai 1938 – 22 janvier 2017, percussionniste légendaire du groupe de Krautrock CAN (1968-1979), mais qui a imprimé son style métronomique implacable sur trois générations de musiques exigeantes (du free-jazz de ses jeunes années à l’electronica, en passant par la new wave allemande et anglaise ou l’electro-dub).

00:00

1967 - Manfred Schoof Sextett - Glockenbär (Wergo)

1967 - Bernd Alois Zimmermann / Manfred Schoof - "Die Soldaten" Jazz Episode, Act II, Scene 2 (Improvvisations on Die Soldaten, Wergo)

1968 - Inner Space - Es zieht herauf (Agilok & Blubbo, Wah Wah Records)

1968 - CAN - Father Cannot Yell (Monster Movie, Music Factory)

1973 - CAN - Bel Air (Future days, United Artists Records)

1973 - Alex - Derule (Alex, Pan)

1977 - Brian Eno - Backwater (Before And After Science, Polypro)

1977 - Michael Rother - Karussell (Flammende Herzen, Sky Records)

1978 - Holger Czukay - Cool in the Pool (Movies, Harvest)

01:00

1979 - ZEUS Musik, Music, Musique (Europium, Strand)

1981 - Eurythmics - Never Gonna Cry Again (In The Garden, RCA)

1981 - Joachim Witt - Tri-Tra-Trullala (Edelweiß, WEA)

1981 - Phew - Closed (Pass Records)

1981 - Phantom Band - Freedom of Speech (Sky Records)

1982 - Maumau - Alles Lüge (Kraft, Polydor)

1983 - Plaza Hotel - Bewegliche Ziele (Delphin)

1982 - Jah Wobble, Jaki Liebezeit, Holger Czukay - Twilight World (How Much Are They ? 12’’, Island Records)

1982 - Maumau - Mau Mau (Kraft, Polydor)

1983 - Gabi Delgado - Victim (Mistress, Virgin)

1983 - Jah Wobble, The Edge, Holger Czukay, Jaki Liebezeit - It Was A Camel (Snakecharmer, Island Records)

1982 - Jah Wobble, Jaki Liebezeit, Holger Czukay - How Much Are They (Island Records)

1984 - Julian Dawson/The Flood - Cold Cold world (Rough Trade)

1984 - Phantom Band - Mindprobe (Nowhere, Spoon Records)

1987 - Westernhagen - Narbenherz (WEA)

02:00

1993 - Nicky Skopelitis - Meet your maker (Ekstasis, Axiom)

1999 - Willkommen In Klump - Laughing Birds (Eclipse, Moloko+)

1996 - Pluramon - Peak (Pick Up Canyon, Mille Plateaux)

1998 - Pluramon - Gloop (Render Bandits, Mille Plateaux)

1997 - Oblique Sessions - Rock’n’Roll Station (Les Disques Du Soleil Et De L’Acier)

1997 - Holger Czukay - Earth (Silence : A Quiet Manifestation Of The Future, Wacoal Art Center)

2005 - Burnt Friedman & Jaki Liebezeit, David Sylvian - The Librarian (Out In The Sticks, Nonplace)

2007 - Datenverarbeiter vs. Jaki Liebezeit - Drive (Givt Return, Fuego)

1998 - Club Off Chaos - 565 F.S. (EMI)

1998 - Club Off Chaos - Kama (The Change Of The Century, Les Disques Du Soleil Et De L’Acier)

2011 - Drums Off Chaos & Jens-Uwe Beyer - First Half (Magazine)

03:00

2012 - Cyclopean - Fingers (Spoon Records)

2013 - Sankt Otten Feat. Jaki Liebezeit - Das Geräusch des Wartens (Messias Maschine, Denovali)

2012 - Magnetik North ‎– Tribute To Neu (Inky Blackness)

2014 - Joachim Irmler & Jaki Liebezeit - Ein Perfektes Paar-Hans - Flut (Klangbad)

2014 - Magnetik North - Astrofunk (Bandcamp)

2015 - Jaki Liebezeit & Holger Mertin - Snarespur (Akşak, Staubgold)