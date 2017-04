mercredi 26 avril vers 13h15

Catherine Luro anime depuis 2012 Saturnia Pyri sur Radio Kultura soit une émission mensuelle faite de musiques et de sons se répondant tout en délicatesse. Il faut dire que Catherine Luro connait la musique pour l’avoir abordé, côtoyé, affronté, développé, gravit par toutes ses faces, de la diffusion à la promotion en passant par la programmation et la vente - et c’est peut-être dans cette vie là, celle de disquaire indépendante du mitant des années 1990 à celui des années 2000 qu’il faut aller chercher les racines de ces plaisirs musicaux qu’elle assemble désormais pour la radio avec ce projet Saturnia Pyri ou encore avec Stéphane Garin pour O For Radio.

Ce mercredi 26 avril, vingt-neuvième rendez-vous en forme de bonus à la résidence mensuelle sur Jet fm, habituellement le troisième mercredi du mois. Nous écoutons les Saturnia Pyri numéro quarante-neuf & vingt-neuf dont voici le détail :

Saturnia Pyri # 49 :

1 - Paul Giger -Trogener chilbilabe - Alpstein

2 - Paul Motian - 612 - osmosis part i - i have the room above her

3 - Japanese Traditional Music - Gagaku - koma ickikotsucho

4 - Jeanne Robet - Entretien & réalisation - 200 000 francs - Crackopolis - Source Arte Radio

5 - Patti Smith - After The Gold Rush - Banga

6 - Mozart - Glenn Gould - sonata no. 3 in b-flat major, k. 281 andante amoroso

7 - Timber Timbre - No Bold Villain

8 - Fabienne Laumonier & Christophe Rault - Les petits - La mécanique de’X

9 - Shostakovich - Keith Jarrett - Prelude & Fugue # 22 In G Minor

10 - Steve Roden & Jason Kahn – Untitled02

11 - Philip Glass - Vanessa And The Changelings - The Hours

12 - Vincent Gallo - Laura - When

13 - Soundwalk Collective, Jesse Paris Smith & Patti Smith - Fearfully In Danger

Saturnia Pyri #29 :

1 - Jonathan Wilson - Ballad of the pines - Gentle Spirit

2 - Serin Cini - Ambiances Naturelles Et Faune De l’Ile De Ré

3 - Thom Yorke - The Mother Lode - Tomorrow’s Modern Boxes

4 - Colleen - john levers the ratchet - Colleen et les boîtes à musique

5 - Eténèsh Wassié & Mathieu Sourisseau - Gonder C’est Bon

6 - Josephine Foster - Amuse a Muse - I’m a Dreamer

7 - Bjork - Black Lake - Vulnicura

8 - Cass McCombs - Sean I -Big Wheel and Others

9 - Edouard Trolliet - Interlude -Monoloch

10 - Cass McCombs - Joe Murder -Big Wheel and Others

11 - Choeurs D’hommes "Chantres Orthodoxes" Basses Profondes De L’ancienne Russie - We Hymn Thee

12 - Four tet - you were there with me Everything Ecstatic

13 - Os Kiezos Nbaku kavale - from YouTube

14 - Gustavo Santaolalla - can emptiness be filled - 21 Grams OST

15 - Wilco - black moon - The Whole Love

16 - Alexandre Tharaud - Bagatelle, Op. 33, No. 4 en la majeur - film Liebe (Amour)

17 - Emmylou Harris, Alison Krauss & Gillian Welch - Didn’t Leave Nobody But The Baby - O Brother, Where Art Thou ?