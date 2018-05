mercredi 30 mai vers 14h30

Deux programmations spéciales ce cinquième mercredi autour de deux évènement qui se tiennent ce samedi 02 juin.

Tout d’abord le vernissage de l’exposition Au Travail d’Olivier Josso Hamel, à 18h à Maison Fumetti et pour quelques semaines.

Autour de son travail en bande dessinée publié à l’Association, Olivier Josso Hamel a réalisé une playlist qui compose la bande son de cette exposition, ici diffusée :

Wire / Heartbeat

Lee hazlewood & Nancy Sinatra / Some Velvet Morning

Alice Cooper / Is It My Body

The Stooges / Dirt

Suicide / Girl

David Bowie / A New Carreer In A New Town

My Bloody Valentine / Slow

Spacemen 3 / Hey Man

Jennifer Lara / My Man

Dum Dum Boys / You Just Don’t Understand

The Others / This Strange Effect

Brigitte Fontaine / Délices & Orgues

The Seeds / Nobody Spoil My Fun

T-Rex / Planet Queen

Rodolphe Burger / Moonshiner

Kim Salmon & the Surrealists / Hanging Out

The Jam / That’s Entertainment

Stu Thomas / Treble & Bass

Alain Bashung / L’Apiculteur

Stu Thomas / Resonance

Puis vers 16h rediffusion d’une programmation musicale de Laurent Charrier autour du disque de Ojard. Celui-ci est l’un des invités de l’association Super Gluten pour un Super Samedi ce 02 juin dès 13h au Bras de Fer (Ile de Nantes). Les concerts du soir à 20h rassemblent Domotic, Orval Carlos Sibelius et Ojard donc. Le tout à prix libre, pourquoi s’en priver ?!

La programmation : C. Perraudin & B. Laroche / Nostalgie in Blue (Patchwork 17 Harmonica / Accordéon, Patchwork 1975)

Ojard / Plage de la Concurrence (Euphonie, Contours 2017)

Antena / To Climb The Cliff (Camino Del Sol, Numero Group 2004)

Ojard / Dormir (Euphonie, Contours 2017)

Hampshire & Foat / The Solar Winds (and Candeza) (Galaxies Like Grains Of Sand, Athens Of The North Records 2017)

Ojard / Regarde en bas où l’ombre est plus noire (Euphonie, Contours 2017)

Philippe Sarde / La Lettre de Rosalie (BOF César & Rosalie, Cam 1972)

Ojard / Phonogénie (Euphonie, Contours 2017)

Ryuichi Sakamoto / Thatness & Thereness (B-2Unit, Alfa 1980)

Ojard / Sans craindre le vent et le vertige (Euphonie, Contours 2017)

Dislocation Dance / (The next year i returnd to) St Michelle (but Marie was gone and with her my childhood) (Hommage à Duras, Interior Music 1987)

Ojard / Les machines parlantes (Euphonie, Contours 2017)

Abrax / Blue Eminence (Abrax, Disc Waldberg 1973)

Ojard / La question (Euphonie, Contours 2017)

John Cunningham / Flowers will grow on the this stony ground (Fell, Microcultures 2016)

Ojard / Les coursiers de l’exil (Euphonie, Contours 2017)

Mocke / Causse de misère (L’Anguille, Objet Disque 2016)

Ojard / De sang bleu (Euphonie, Contours 2017)

Benjamin Lew & Steven Brown / Moments (A propos d’un paysage, Crammed Discs 1985)

Ojard / Quelle histoire, là-bas, attend sa fin ? (Euphonie, Contours 2017)

