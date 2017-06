vendredi 02 juin vers 15h

En stage il y a quelques temps sur Jet fm, Claire m’a proposé ce joli petit mix qu’il serait dommage de ne pas partager

Black Eyed Peas - Do What You Want

Chris Brown - Run It !

Dr Dre - Still Dre

Bee Gees - Stayin Alive

Kendrick Lamar - Backseat Freestyle

N.A.S.A - Gifted (ft Kanye West)

Michael Jackson - Love Never Felt So Good

C2C - The Cell

Degiheugi - Qu’attendez-vous De Moi

Cesaria Evora - Saudade