vendredi 05 mai vers 13h15

Le label nantais fête ses 15 ans toute l’année et décline cet anniversaire en plusieurs soirées. Quatrième partie ce week end avec notamment :

F.U.T.U.R.OS.C.O.P.E. / Utilisation Non Authorisée part II (set 45’ au Blockhaus DY10 à 19h30 ce soir même).

Vagina Town / Hvala (en concert ce soir également, au CafK dès 20h30, à la même affiche que...)

Seal Of Quality / Now You’re Playing (voir ci-dessus)

The Healthy Boy / Portrait (concert à l’Orangerie du Jardin Des Plantes samedi 06 mai à 17h)

GaBLé / Oitre (samedi 06 mai vers 20h30 au GriGri à La Chapelle Sur Erdre)

Binidu / Kings (voir ci-dessus)

Nursery / Give Me Sundays (de même)

Will Guthrie / Double Trouble, Creeper, FogNap, KhmerFrays, EasyLay, SignLanguage (en concert à Pol’n dimanche 07 mai à 17h)

The World / When Lovers Love (au Chien Stupide dimanche 07 mai à 20h)

plus de choses :kythibong.org