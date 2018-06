vendredi 08 juin vers 16h

est un projet musical mené par, immergé dans la musique électronique et ambient depuis 4 ans. D’abord influencé par Boards Of Canada & Brain Eno, ce jeune homme de 20 ans évolue ces derniers temps vers une musique plus ambient et matiériste, faites de prise de sons réelles, de nappes et de filtres subtils. Un live d’une heure, improvisé aux synthétiseur et samples, vous est proposé en direct ce vendredi 08 juin vers 16h.un peu à écouter ici