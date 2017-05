vendredi 12 mai vers 13h30

C’est la troisième édition de l’excellent festival Wine Nat / White Heat, porté par l’association Plaisir D’Offrir, qui se déroule ces samedi 13 & dimanche 14 mai à la Maison de Quartier de Doulon et au bar Pioche. Au programme, de nouveau une subtile alliance entre vignerons indépendants et musiques indie. Vins naturels et mélodies chatoyantes chatouilleront deux jours durant vos palais et pavillons délicats dans des dynamiques contrastées.

Nous en détaillons un peu du contenu et des intentions avec Jean-Marc Laurent, l’un des co-fondateurs du festival en émaillant cet entretien de quelques extraits musicaux des groupes programmés samedi et dimanche.

La Terre Tremble !!! / Henry & I (samedi 13 mai à partir de 18h à la Maison de Quartier de Doulon)

Guido Möbius / Picknick (samedi 13 mai à 16h30 à la Maison de Quartier de Doulon)

Surf Curse / All Is Lost (samedi 13 mai à partir de 18h à la Maison de Quartier de Doulon)

Ned Colette / Vanitas Quack (dimanche 14 mai dans l’après-midi au bar Pioche)

Part Chimp / MapoLeon (samedi 13 mai à partir de 18h à la Maison de Quartier de Doulon)

tous les détails sont à glaner ici ou là.

une : visuel de Gwendoline Blosse