vendredi 17 mars vers 13h30

Invaders est le duo formé par Nicolas Courret & David Euverte autour d’un ciné-concert sur le film Carnival Of Souls de Herk Harvey (1962).

A L’occasion de la sortie du disque Carnival Of Sounds sur le label Il Monstro et avant quelques dates dans la région, Nicolas Courret vient proposer une petite sélection musicale commentée.

Invaders / Carnival Of Souls (main title) (Carnival Of Sounds, Il Monstro 2017)

Invaders / Organ Addict (Carnival Of Sounds, Il Monstro 2017)

Gene Moore / Stirring The Soul (BO Carnival Of Souls, 1962)

John Carpenter / Halloween Theme (BO Halloween, la nuit des masques, 1978)

Broadcast / The Book Lovers (Work & Non Work, Warp 1997)

Invaders / Totentanz (Carnival Of Sounds, Il Monstro 2017)

Cristobal Tapia De Veer / Utopia finale (BO Utopia, 2013)

Angelo Badalamenti / Audrey’s Dance (BO Twin Peaks, 1992)

Wire / I Should Have Known Better (154, 1979)

Gary Wilson / And Then I Kissed Your Lips (You Think You Really Know Me, 1977)

Invaders / Main Title Reprise (Carnival Of Sounds, Il Monstro 2017) Quelques dates :

showcase Invaders à l’Espace Culturel Leclerc Atout Sud (Rezé) ce samedi 18 mars à 17h.

Ciné-concert Carnival Of Souls à Stéréolux lors de la soirée Des Liens le vendredi 31 mars.

Ciné-concert Carnival Of Souls au cinéma Atlantique de Préfailles (44) le samedi 8 avril à 20h.

Plus d’informations par ici et par là.