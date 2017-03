vendredi 24 mars vers 13h15

Luc Rambo apporte sa contribution à notre semaine spéciale SECD en proposant un voyage musicale sur la planisphère, une vraie liberté de circulation.

Bachar Mar Khalifé / Distance (Liban)

Hamlet Gonashvili / Orovela (Géorgie)

Shu De / st (Mongolie)

Florin Salam / Cu Liviu Pustiu (Tzigane/Roumanie)

Arto Lindsay / A ai esqueço (New York/Brésil)

Nobukazu Takemura / Fallslake (Japon)

Alemu Aga / Abatatchen Hoy (Éthiopie)

Nass El Ghiwane / Ya Chaafi, Ya Afi (Maroc)

Basta & Guf / ? (Russie)

Mah Kouyaté / Mali Sadio (Mali)

George Wassouf / El Ayam Ve Sa3bah (Syrie)

Nimeni Altu’ / Nopti Prea Lungi (Roumanie)

Myriam Makeba / Pata Pata (Afrique du Sud)

Orchestra Baobab / Cumba (Sénégal)

Luiz Bonfa / Quebra mar (Brésil)

Namiq Qaracuxurlu / Hele De Ozumé Gelmemisem (Azerbaïdjan)

Amalia Rodrigues / Cansaço (Portugal)

Vakhthang Kikabidzé / Chito Gvrito (Géorgie)

Tigran Hamasyan / The Cave Of Rebirth (Arménie)

Toumani Diabaté & Ketama & Danny Thomson / Ne Ne Kiotaa (Mali/Angleterre)

Gold Panda / Quitters Raga (Angleterre)

Nino Rota / O’Venezia Venega Venusia (Italie)

Grzegorz Turnau / Cichosza (Pologne)

Ciwan Haco / Le Dine (Kurdistan)

Eumir Deodato / Bebe (Brésil)

Farid El Atrache / Ya Hababi Ya Ghaybeen (Égypte)

Tsegue-Maryam Guebrou / Mother’s Love (Éthiopie)

Anouar Brahem Trio / Astrakan Café (Tunisie)

Tinariwen / Soixante Trois (Touareg/Mali)

Cheikha Rimitti / J’en Ais Marre (Algérie)

Ernest Ranglin / Ala Walee (Jamaïque)

Virginia Rodriguez / Noite De Temporal (Brésil)

Om Kalsoum / Sert El Hob (Egypte)

Katerine / Juifs Arabes (France)