vendredi 31 mars vers 13h15

Invitée à ouvrir le festival Variations au Salon de Musique du Lieu Unique ce vendredi à 18h, Lætitia Velma présentera son nouveau disque, Cinq Lunes tout juste sorti sur le label Les Disques d’Avril.

Dans une épure presque radicale mais extrêmement mélodique, seule au piano, Lætitia Velma explore des thèmes et ritournelles reliés aux éléments naturels, conviant parfois la voix comme une surprise possible.

Je suis allé la rencontrer en début de semaine, alors qu’elle répétait au Salon de Musique du lieu unique, pour enregistrer une petite conversation et un rien de musique.

Les titres diffusés sont :

Come Back To Me (extrait de Cinq Lunes)

Eclipse (extrait de la répétition du mardi 28 mars 2017)

Ensemble (extrait de Cinq Lunes avec un fragment de répétition en introduction)

L’Eau (extrait de la répétition du mardi 28 mars 2017)

Concert gratuit en ouverture du festival Variations (autour du piano, des claviers), vendredi 31 mats à 18h au Salon de Musique du Lieu Unique.

Une : photo de Pierre Gable