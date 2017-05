20 mai 17 Avec Brume Chez Mon oncle

A quelques jours de leur passage au TNT, le trio "Brume" nous présente ses créations et sa démarche. Un entretien édifiant pour découvrir cette formation composée de Marie Normand (chant et triangle), Cécile Crécent (Basse, guitare, clavier et chant) et Vincent Pichon (guitares et chant).

Auparavant, un Grand Aural avec l’écoute comparée de 2 versions du Poinçonneur des Lilas et la chronique du concert qu’Eskelina a donné à la Bouche d’air il y a quelques semaines.

La liste des titres de Brume :

Le master de L’adieu (enregistrement en studio)

et trois chansons en live et en public :

Il pleut

La découverte

Demain à l’aube