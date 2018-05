21/04 : Chez Mon oncle on découvre Clara Luciani

Évidemment ému.es par la disparition de Jacques Higelin, il y a eu des moments pour s’en souvenir, le chanter et rire encore par lui. On a chanté "Tombé du ciel" , On a fait un test à l’aveugle sur les intros ses chansons, C’est Georges et non Arabella qui a fait la revue de presse, On a évoqué le clip que Katerine a écrit pour soutenir les footballeurs des Herbiers, Yann a chanté Genève..ou bien de Marie Laforêt, Laurence nous a ému.es avec J’t’aime telle de Jacques Higelin, Gaëlle a embarqué l’assistance avec Tête en l’air, du même Jacques,

Et puis le cercle critique s’est penché sur l’album de Clara Luciani Sainte Victoire. On a écouté les titres suivants :

La grenade,

Eddy,

Drôle d’époque,

Comme toi