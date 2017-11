7/10/17 Robert au Printival

Robert a promené son micro des coulisses à la rue au cours du Printival, dans ce haut lieu de la chanson qu’est Pézenas où naquit Boby Lapointe. Ce sont ses descendant·e·s qui lui rendent hommage à travers ce festival pas comme les autres où il fait bon vivre comme en témoignent les divers entretiens contenus dans cette émission où on peut entendre une chanson joviale et diverses et celles et ceux qui l’aiment, la font, l’écoutent, la vivent.

Les sons :

Y m’plait pas par Camille Hardouin

Pas des hommes par Giédré

Je ne veux pas de ton amour par Barbara Weldens

Barre toi de mon herbe par Les idiots

Fais faillite par les Hôtesses d’Hilaire

Y’a plus d’saison par Amélie-les-crayons

Lily par Flow

Lena par Boby Lapointe

Ta Katie t’as quitté par André Minvielle