ARCHITECTURE COLOMBIENNE INVITÉE EN PAYS DE LA LOIRE

L’année France-Colombie a débuté, de décembre 2016 à juillet 2017, par une saison française en Colombie, suivie par une saison colombienne en France de juin à décembre 2017. La décision d’organiser une année France-Colombie en 2017 a été prise le 26 janvier 2015 par les présidents des deux pays, lors de la visite officielle à Paris du président Juan Manuel Santos, avec l’objectif de renforcer des relations bilatérales en plein essor dans un contexte très favorable (processus de paix, dynamisme économique), et d’actualiser la perception de la France en Colombie et de la Colombie en France.

Les visages de l’architecture Exposition photographique

Du 13 octobre au 15 novembre. Grilles du jardin de la Perrine à Laval en Mayenne. Gratuit

La photographe Maria Holguin et l’architecte Anna Sanuy proposent de découvrir le matériau terre dans la construction traditionnelle en Colombie. Les visages de l’architecture est un projet d’exposition photographique itinérant (France/Colombie) qui présente et met en valeur l’importance du patrimoine immatériel - l’humain - à Barichara (Colombie) à travers son identité architecturale. Perchée sur une falaise dominant la vallée du fleuve Suarez, Barichara est l’une des dix-huit municipalités qui forment la province de Guanenta. En mai 1975, le village est catalogué comme « le village le plus beau de la Colombie », puis un ans plus tard, classé monument national. Barichara est un village pittoresque caractérisé non seulement par une grande richesse architecturale coloniale distinguée par une construction en terre, mais surtout par la pratique constante des savoir-faire artisanaux propres à ses habitants appelés « Patiamarillos » ; pseudonyme faisant écho à la couleur jaune de la terre et de la pierre propre à cette région, imprégnée sur leurs pieds.

Territoire, ville et architecture en Colombie, 1992–2017 Exposition d’architecture

Du 17 Novembre 2017 au 19 Janvier 2018 Du lundi au samedi, de 13h30 à 18h Galerie Loire de l’ensa nantes 6 Quai François Mitterrand Gratuit

La Galerie Loire présente des projets qui reflètent les 25 dernières années d’architecture en Colombie. Cette exposition, produite par la Société colombienne des architectes, invite le public à partager un ensemble d’expériences architecturales et urbaines autour de projets représentatifs de l’architecture colombienne contemporaine.

C’est l’occasion d’un échange de connaissances et d’expériences entre les deux pays et d’un renforcement des programmes comme celui des escuelas taller (écoles-ateliers). Ces programmes parrainés par le ministère de la culture colombien émanent de la conviction que les arts sont un espace privilégié pour repenser l’espace de la « ville-monde ».

L’exposition est organisée en sept sections qui détaillent une cinquantaine de projets, allant du master plan à l’immeuble d’habitation, de l’espace pubic aux équipements culturels, des établissements d’enseignement à l’adaptation au changement climatique, des équipements sportifs à l’architecture pour la paix.

CONFÉRENCE Le 16 novembre 17h30 auditorium ensa nantes « Architecture et engagement communautaire en Colombie » Simon Hosie, architecte

Réalités Impossibles, Filip Dujardin Exposition photographique & installations

Prolongations jusqu’au 24 novembre Du lundi au vendredi, 9h00-12h30 et 14h00-18h00 Le samedi de 14h00 à 18h00 Grande galerie - île de Nantes - Quartier de la création 17 rue la Noue bras de Fer Gratuit

DERNIERS JOURS pour découvrir une sélection de l’oeuvre photographique de Filip Duajrdin.

Photographe d’architecture, historien d’art et d’architecture, artiste belge, Filip Dujardin mène un travail photographique et de création numérique. Il assemble des fragments puisés dans la réalité des villes et des territoires suburbains qui trouvent leurs origines dans les fondements de la culture architecturale contemporaine.

Il opère des juxtapositions surréalistes qui interrogent la vraisemblance et l’invraisemblance de nos paysages urbains.

Les « bricolages numériques » de Filip Dujardin créent des constructions fictionnelles questionnant la réalité physique de la photographie, comme îcone de la représentation du réel. Ces derniers travaux le conduisent à opérer une nouvelle mise en abîme en produisant, à partir de ses créations numériques, de nouvelles matières.

En opérant une critique de nos perceptions de la réalité construite, Filip Dujardin déploie un sens aigüe de la perturbation de l’architecture et de la production des villes.