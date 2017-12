LE SON COMME AMBIANCE

Jetfm c’est du contenu mais c’est surtout des voix, des musiques, du son. Fondateur pour la radio, car il est son medium, fondamentale en architecture car une fois diffusé dans un espace il devient ambiance. Dans les deux contextes, savoir le maîtriser est primordiale. Aujourd’hui, je souhaite mettre à l’honneur « le son » dans son plus simple appareil et a travers un de ses multiples prismes, comment le son constitue une ambiance.

Pour cela j’ai invité un spécialiste de la question.

Pascal JOANNE

Maître-assistant - ENSA Nantes

Architecte DPLG et docteur de l’Université de Nantes (2003). Responsable de la spécialité "Ambiances et Formes Urbaines" du master 2 Sciences et Techniques des Environnements Urbains.

Pascal Joanne travaille sur la caractérisation et la restauration des conditions de confort des ambiances (acoustique ou lumineuse) architecturales remarquables, et plus particulièrement sur les espaces architecturaux cisterciens médiévaux.

Plus d’information sur son travail