Binaural, chaque dernier vendredi du mois vers 13h05

Munissez-vous d’un casque, chaussez-en vos oreilles délicates et plongez-vous dans les sélections sonores immersives proposées par Anne-Laure Lejosne.

Ce vendredi 29 juin : Mingalabar de Stéphane MARIN

Mars 2013. Stéphane Marin entreprend un voyage d’écoutes en Birmanie, un pays encore épargné par la mondialisation donc aussi bien par l’homogénéisation de l’environnement sonore. Muni d’un micro binaural pour s’immerger dans le paysage acoustique, il circule entre Rangoon et le lac Inlé, Mandalay et Bagan. À travers de hauts lieux de culte (Swedagon Paya, Kuthodaw Paya), avec leurs gongs et les foules qui se prosternent et règlent la note de leur prochaine réincarnation... Et d’autres moins connus (Win Sein Taw Ya et son plus grand Bouddha couché du monde, Zina Paya, Mt Zwegabin) qui offrent plus de repos à l’oreille. Un road-movie immersif au pays des pagodes sonnantes. Toutes les ambiances sont enregistrées en binaural : écouter au casque pour profiter du son en 3D.

Mise en ligne sur arteradio.com : 29 mai 2014

Enregistrement : mars 13

Mise en ondes & mix : Arnaud Forest

Réalisation : Stéphane Marin

Pour en savoir plus sur le travail de Stéphane Marin, consultez le www.espaces-sonores.com